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        Diyarbakır'da 2023'te 48 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da 2023'te meydana gelen trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:23 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:23
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        Diyarbakır'da 2023'te 48 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'da 2023'te meydana gelen trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da geçen yıl meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı.

        Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023'te 3 bin 326'sı hasarlı olmak üzere 6 bin 561 trafik kazası meydana geldi.

        Bu kazalarda, 48 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 619 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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