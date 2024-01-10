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        Diyarbakır Havalimanı'nda aralık ayında 143 bin 314 yolcuya hizmet verildi

        Diyarbakır Havalimanı geçen ay 143 bin 314 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:29
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        Diyarbakır Havalimanı'nda aralık ayında 143 bin 314 yolcuya hizmet verildi
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        Diyarbakır Havalimanı geçen ay 143 bin 314 yolcuya hizmet verdi.

        Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Diyarbakır Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 135 bin 818, dış hat yolcu trafiği 7 bin 496 oldu, toplamda 143 bin 314 yolcuya hizmet verildi.

        Havalimanında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 845, dış hatlarda 65 olmak üzere toplamda 910'a ulaştı.

        Kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplam 1151 ton oldu.

        Ocak-Aralık dönemi 12 aylık dönemde ise yolcu trafiği 2 milyon 119 bin 323, uçak trafiği 13 bin 117 ve yük trafiği 19 bin 86 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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