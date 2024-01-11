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        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:27
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        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen 8 aylık çalışmada, vatandaşlara yüksek oranlarla faizle para veren, ileri tarihli çekleri kıran ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak vatandaşları mağdur eden şüphelilerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 150 fişek, 15 mağdur bilgilerinin bulunduğu ajanda ile mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletname ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Yapılan çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon liralık şüpheli hesap hareketinin gerçekleştiğinin belirlendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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