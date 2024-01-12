Diyarbakır'da Regaip Kandili etkinliklerle idrak edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Ulu Cami ve Selahaddin Eyyubi Camisi'nde kurduğu stantlarda lokum ve bisküviden oluşan 20 bin paketi vatandaşlara dağıttı.

Selahaddin Eyyubi Camisi'nde düzenlenen kandil programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve daire başkanları da katıldı.

Çiftçi, kurulan stantta lokum paketleri dağıtarak, vatandaşların kandillerini kutladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenciler ise, Regaip Kandili için etkinlikler düzenlendi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, çocuklara günün anlam ve önemi hakkında çizgi film, kısa filmler, sunumlar hazırlayarak bilgi verdi.

Çeşitli yiyecek ve içecek ikram edilen program, eğitmenlerin ve öğrencilerin dualarıyla sona erdi.