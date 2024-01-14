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        Diyarbakır'da Bölge Karate Turnuvası düzenlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla karate turnuvası düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:14
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        Diyarbakır'da Bölge Karate Turnuvası düzenlendi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla karate turnuvası düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca bu yıl ilk defa gerçekleştirilen "Bölge Karate Turnuvası"na, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis, Bingöl, Batman ve Muş'tan sporcular katıldı.

        Talaytepe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvada, farklı kategorilerde 311 sporcu mücadele etti.

        Turnuvada, 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş sporcular 5 kategoride yarıştı. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday ve şube müdürleri turnuvaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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