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        Diyarbakır'daki toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulaması başladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir içi toplu taşımadan daha rahat faydalanabilmesi için dijitalleştirme çalışmaları yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:30 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:44
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        Diyarbakır'daki toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulaması başladı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir içi toplu taşımadan daha rahat faydalanabilmesi için dijitalleştirme çalışmaları yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da vatandaşlara dijital ortamlarda hizmet kolaylığı sağlayan Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içi toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulaması başlattı.

        Mobil uygulamada hat hareket saatleri, durak bilgileri, duraktan geçen hatlar, durağa yaklaşan araçların ortalama varış süreleri, sanal kart, temassız ödeme, kart kullanım bilgileri, online yükleme özellikleri aktif olarak kullanılmaya başlandı.

        Şehir merkezindeki duraklar mobil uygulama sisteminde durak kodu verilerek isimlendirildi.

        - Sesli anons sistemi

        Görme engelli bireyler ile kentte durakları bilmeyen vatandaşların da bu uygulamayı kullanabilmeleri için yazılım geliştirilip "Sesli anons sistemi" hizmete sunuldu.

        Uygulamayla gelinen durak ve bir sonraki durak bilgilerinin sesli anons ile duyurulması sağlanıyor. Altyapısı uygun olan 120 aracın içindeki monitörlerde durak bilgileri sorunsuz bir şekilde yayınlanıyor. Ulaşım filosundaki diğer araçlarda ise dijital dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

        Ulaşımda temassız kredi kartı veya banka kartlarının kullanılması için gerekli yazılım ve donanım yatırımları yapılarak banka kartları ile binişlerin yapılması sağlandı.

        Otobüslerde teknolojinin gerisinde kalan sürücü kontrol panelleri güncel teknolojileri destekleyen ürünler ile değiştirildi.

        Yeni sistemde sürücülerin kart sahibinin fotoğrafını görerek usulsüz kullanımı bildirmesi, sistem üzerinden yolcuları sesli anons ile yönlendirmesi, trafik kontrol merkezine mesaj göndermesi, ara tarifeye sahip hatlarda birden fazla tarife seçiminin yapılabilmesi ve kart raporlarını detaylı olarak alabilmesi sağlandı.

        - "Türkiye Kart" uygulamasına uyumlu sistem

        Yapılan dijital dönüşüm neticesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin Elektronik Ücret Toplama Sistemi altyapısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üzerinde çalıştığı "Türkiye Kart" uygulamasına hazır hale getirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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