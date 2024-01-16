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        Diyarbakır'da "Gönül Sohbetleri" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Gönül Sohbetleri programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:44
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        Diyarbakır'da "Gönül Sohbetleri" etkinliği düzenlendi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Gönül Sohbetleri programı düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın hazırladığı program kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Diyarbakırlılarla buluştu.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Dinleyicilerden Zeynep Yaşar, Hatipoğlu'nu yakından görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Onu çok seviyoruz. Bu etkinlikler için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. İyi ki böyle etkinlikler yapıyorlar." dedi.

        Etkinliğe ailesiyle birlikte gelen Muhammed Aygün, şunları aktardı:

        "Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu etkinlikten çok memnunuz. Böyle etkinliklerin düzenlenmesi çok güzel. Diyarbakır'ımızın kültürünü, tarihi eserlerini çok güzel tanıtıyorlar. Nihat Hatipoğlu'na da çok teşekkür ederim."

        Dinleyicilerden Halime Savancı, "Diyarbakır’da böyle bir organizasyon olduğu için çok mutluyuz. Organizasyonu düzenlediği için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programda, Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu Nihat Hatipoğlu'na plaket ve çiçek takdimi yaptı.

        Etkinlik, katılımcılarla birlikte yapılan dualar ile sona erdi.

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