Diyarbakır'da sis etkili oldu

Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Kentte, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak dikkatli ilerledi.

Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinde azalacağını, akşam saatlerinde de yer yer etkili olacağını bildirdi.

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