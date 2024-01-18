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        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:48
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        Diyarbakır'da sis etkili oldu
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        Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kentte, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak dikkatli ilerledi.

        Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinde azalacağını, akşam saatlerinde de yer yer etkili olacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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