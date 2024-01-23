Diyarbakır'da Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi
Diyarbakır'da Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti.
Diyarbakır'da Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun ev sahipliğinde yapıldı.
Toplantıda, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin sosyo ekonomik kalkınmasını sağlamak, ortak bir vizyon ve strateji belirlemek amacıyla hazırlanan bölge planı kapsamında görüş alışverişi yapılarak, TRC2 bölgesinde 5 yılda yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.
Toplantıya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim ile Genel Sekreter Vekili Yunus Çolak katıldı.
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