Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerden O.G'nin, 2005'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kuyumcu soygununda yer aldığı, bu nedenle hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Operasyonda, 1'i saklandığı bazanın içinde, 1'i yaşanan kovalamaca sonucu olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

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