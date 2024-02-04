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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 04.02.2024 - 09:18
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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, planlı çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlılar tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanması amacıyla "Pusula" adlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 1'i saklandığı bazanın içinde, 1'i yaşanan kovalamaca sonucu olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden O.G'nin, 2005'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kuyumcu soygununda yer aldığı, bu nedenle hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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