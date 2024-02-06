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        Diyarbakır'da depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı

        Diyarbakır'da, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Diyarbakır Barosu tarafından depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:15 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:19
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        Diyarbakır'da depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı
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        Diyarbakır'da, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Diyarbakır Barosu tarafından depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı.

        Diyarbakır Adliye binası önünde bir araya gelen avukatlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden meslektaşlarını andı.

        Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hicran Kandemir, burada yaptığı açıklamada, yaşanan kayıplarla acıların ilk günkü gibi derin ve taze olduğunu söyledi.

        Sorumluların yargı önünde hesap vermelerini ve bu acıların bir daha yaşanmamasını istediklerini kaydeden Kandemir, şöyle konuştu:

        "Enkazların insan sağlığına zarar verilmeden, atıklarının çevreye ve doğaya zarar verilmeden tasfiyesini istiyoruz. Yeniden inşa edilecek şehirlerimizin, hatıralarımıza saygı duyularak, tarihi ve kültürel dokuya uyularak kurulmasını istiyoruz."

        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

        Doğal felaketlerin hep var olduğunu ve var olmaya da devam edeceğini aktaran Eren, "Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki doğal felaketler ölüme sebep olmuyor. Maalesef bizlerin, tüm insanların ihmali ve eksikliğinin yarattığı bir sonuçtur. Benzer felaketleri yaşamaya devam edeceğiz, ama ölümlerin önüne geçmek bizlerin elinde. Umarım bu felaketlerle gerekli dersleri çıkarılır ve yeni felaketlerde hiç can kaybı olmayacak tedbirler ve önlemler alınır." dedi.

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