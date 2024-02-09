Diyarbakır standı EMITT Fuarı'nda ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentin tarih ve kültürünü tanıtmak için 27. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) açtığı stant, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentin tarih ve kültürünü tanıtmak için 27. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) açtığı stant, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 6-9 Şubat tarihleri arasında 95 ülkeden 595 firmanın katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuar, son gününde ziyaretçileri ağırlıyor.
Diyarbakır, kentlerin yerli ve yabancı turistlere doğru ve etkili tanıtımı için önem taşıyan, ülkenin birinci dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı olan EMlTT'te tanıtılıyor
İlgi gören Diyarbakır standında kentin ünlü burma kadayıfı sergileniyor, ziyaretçilere tanıtım materyalleri dağıtılıyor.
Aynı zamanda, stantta kurulan ekranda kentin tanıtım videoları gösteriliyor.
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