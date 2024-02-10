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        Diyarbakır'da Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu açıklandı

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) tarafından hazırlanan Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:07 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:21
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        Diyarbakır'da Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu açıklandı
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        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) tarafından hazırlanan Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu açıklandı.

        GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Ayas, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada gerçekleştirilen programda, raporu DTSO işbirliğiyle hazırladıklarını, rapor için kentte üretime devam eden 331 işletmeyle görüştüklerini söyledi.

        Rapor ile kentin tekstil ve hazır giyim sektöründeki mevcut potansiyeli, güçlü, zayıf yönleri, sektörün ilde gelişimi için fırsatlar belirlenerek, işletmelerin üretim ve istihdam kapasitesi, ürün çeşitliliği, satış pazarlama deneyimleri, ihracat ve markalaşma kapasitelerinin incelendiğini aktaran Ayas, rapora ilişkin bilgi verdi.

        Kentte 331 işletmede 21 bin 522 kişinin çalıştığını kaydeden Ayas, "Çalışanların yüzde 64'ünü kadınlar oluşturuyor. Kentte tekstil ve hazır giyim sektöründe bir yıl önceye göre çalışan sayısında yüzde 18 artış sağlanmış durumda. Sektörde gelecek bir yıl içinde çalışan sayısında yüzde 48 artış olması bekleniyor. Organize Sanayi Bölgeleri kentte sektördeki istihdamda bugün yüzde 62'lik paya sahip." diye konuştu.

        Görüştükleri 313 firmadan 103'nün kendi markası için üretim yaptığını aktaran Ayas, firmalardan 75'inin uluslararası, 136'sının ulusal ve 51'inin kentteki firmalara fason üretim yaptığını belirtti.

        Ayas, "183 firma kendi markasını kurmak istiyor. İşletmelerimiz sürdürülebilirliklerini sağlamak ve büyümek için markalaşmayı önemli bir strateji olarak görüyor. Tekstil ve hazır giyim sektöründe yaratılan toplam istihdam üzerinden kente ekonomik girdisine baktığımızda 2023 yılı için 7,7 milyar, OSB'lerde yaratılan ekonomik girdi ise yıllık 4,6 milyar liradır." bilgisini verdi.

        DTSO Yönetim Kurulu Balkanı Mehmet Kaya ise tekstil ve hazır giyimin Diyarbakır için stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

        Kaya, "Tekstil kentin en önemli sektörlerinden biri. Pamuktan podyuma şeklinde ifade ediyoruz. Türkiye'de tekstil sektörünün hammaddesi olan pamuğun yüzde 55'ini Diyarbakır ve Şanlıurfa üretiyor." ifadelerini kullandı.

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