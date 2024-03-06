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        Kadınlar ipek dokuma tezgahlarını 457 yıllık hamama kurdu

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da kadın kursiyerler, ipek dokuma tezgahlarını 457 yıllık hamama kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:10
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        Kadınlar ipek dokuma tezgahlarını 457 yıllık hamama kurdu
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da kadın kursiyerler, ipek dokuma tezgahlarını 457 yıllık hamama kurdu.

        Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde kadın kursiyerlere, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatma çalışmaları kapsamında ahşap tezgahlarda ipek dokumacılığı eğitimi veriliyor.

        Merkezdeki 35 kadın kursiyer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kendilerine tahsis edilen, Osmanlılar döneminde kentin valisi Behram Paşa tarafından 1564-1567'de yaptırılan, 2000 yılına kadar hizmet veren ve halk arasında "Paşa Hamamı" olarak da bilinen hamama, dokuma tezgahlarını kurdu.

        Osmanlı dönemi mimarisinin tüm özelliklerini barındıran, terör örgütü PKK'nın 2015-2016'da ilçedeki saldırıları nedeniyle tahribata uğrayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının ardından kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan hamamda, kadın kursiyerler, tezgahlarda ipekten kimono (geniş kollu sabahlık, bornoz) ve peştamal gibi ürünler dokudu.

        Kadınların hazırladığı ürünler, bir süreliğine hamam konseptine uygun olarak tarihi yapıda sergilenecek.

        - "Bunu gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

        Aile Destek Merkezi-2 Koordinatörü İlknur Demirel, AA muhabirine, 2014'ten itibaren mesleki eğitim kursları kapsamında kursiyerlere, geleneksel ve unutulmaya yüz tutan sanatlardan el ve ipek dokumacılığı başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler verdiklerini söyledi.

        Mesleki eğitim atölyelerinde kadınların meslek sahibi olabildiğini kaydeden Demirel, eğitimlerin kadınlar için "altın bileziğe" ulaşma kanalı olduğunu belirtti.

        Eğitimler kapsamında kadınların ahşap tezgahlarda ipek dokumacılığını öğrendiğini dile getiren Demirel, "Geçmişte insanlar özellikle Sur ilçesinde tarihi evlerin avlusunda ipek böcekçiliği ile geçimlerini sağlardı. Şimdi de biz bunu gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.

        Kursiyer kadınların hazırladığı ürünlerin, geçici olarak kendilerine tahsis edilen tarihi hamamda sergilenip satışa sunulacağını anlatan Demirel, "Tarihi Paşa Hamamı'nın ruhuna uygun olarak el dokuma tezgahlarında üretilen peştamal ve kimonoların birçok yerli ve yabancı misafire ulaşması, şehrimize katma değer sağlayacaktır. Tarihi hamamda dokuma yapabilme şansına sahip olmak muazzam bir duygu." ifadelerini kullandı.

        Demirel, el emeği göz nuru ipek dokuma ürünlere talebin yoğun olduğunu kaydetti.

        - "Annemle gelirdik hamama, şimdi de burada dokuma yapıyoruz"

        Kursiyerlerden 62 yaşındaki Fidan Şahin ise çocukluğunda babaannesiyle yün ve ipekten iplik hazırlayıp bunu tezgahta dokuduklarını söyledi.

        Dokumacılığı öğrenmek için Aile Destek Merkezine geldiğini belirten Şahin, "Şimdi de hamamda dokuma yapıyoruz. Diyarbakırlılar olarak hamama gitmeyi severiz. Bizim geleneklerimizde var. Küçüklüğüm burada geçti. Annemle gelirdik hamama. Şimdi de burada dokuma yapıyoruz. Tarih kokan bir yerde dokuma yapmak güzel." dedi.

        Kursiyerlerden 4 çocuk annesi 47 yaşındaki Hatice Akbudak da tarihi mekanda çalışmanın kendisine huzur verdiğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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