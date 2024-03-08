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        Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:37
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        Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 4 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen S.B, Ö.Ö. ve N.G. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu ve 3 sim kart bulundu.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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