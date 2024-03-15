Diyarbakır'da 129 kilogram toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 129 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı ve Damar mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 ayrı noktada 129 kilogram toz esrar ele geçirildi.