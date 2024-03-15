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        Diyarbakır'da ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor

        Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ramazan ayında gıda denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:04
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        Diyarbakır'da ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor
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        Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ramazan ayında gıda denetimlerini sürdürüyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimleri gerçekleştiriliyor.

        Tarım Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Halit Gülçer'in de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği, un ve unlu mamuller üreten ve satan iş yerleri, tatlı satış ve imalathaneleri, et ve et ürünleri üretim ve satışı yapan iş yerleri denetlendi.

        Bu yılın ilk iki ayı içerisinde Diyarbakır'da gıda ve yem işletmelerine yönelik 2 bin 2 denetim gerçekleştirildi.

        Tarım Orman İl Müdürlüğü, halkın sağlığını ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik denetimlerine devam edecek.

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