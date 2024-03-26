Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kavga sırasında bazı kurşunların dernekteki camlara isabet ettiği görüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Peyas Mahallesi'nde, Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelen bir grup ile dernekte bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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