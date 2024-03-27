Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Elektrik yerel seçimde kesintisiz enerji için Koordinasyon Merkezi kuracak

        Dicle Elektrik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmaması için Koordinasyon Merkezi kuracağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Elektrik yerel seçimde kesintisiz enerji için Koordinasyon Merkezi kuracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Elektrik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmaması için Koordinasyon Merkezi kuracağını bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Olası aksaklıklara anında müdahale edebilmek için sahada 1387 personelden oluşan 535 ekip kurulacağı aktarılan açıklamada, ekiplerin Dicle Elektrik Koordinasyon Merkezi organizesinde hareket edeceği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin problemsiz yürütülebilmesi için şebekeye ait alternatif besleme hatlarının sürekli hazır tutulduğunu aktardı.

        Can veya mal güvenliğini tehdit eden durumlar haricinde planlı elektrik kesintilerinin yapılmayacağını ifade eden Tüzün, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ayrıca, seçim kurullarıyla yapılan görüşmeler ve olası ihtiyaçlar için mobil jeneratör desteği sağlanacak. Şirketin sorumluluk alanındaki 96 ilçe seçim kurulunda toplam 477 personel görev alacak. Toplam 246 kritik noktada, muhtemel olumsuz durumlara karşı koruyucu önlemler alındı. Herhangi bir kesinti durumunda müdahale edilmek üzere 26 jeneratör hazır tutuluyor.​​​​​​​ Bu merkez, bir genel müdür yardımcısının liderliğinde, bir müdür ve bir yönetici olmak üzere üç kişilik bir ekip tarafından yönetilecek. Ek olarak, 6 farklı lokasyonda, yönetici ve mühendis pozisyonlarında toplam 18 personel görev alacak. Merkez, TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ) tarafından kurulan kriz merkezi koordinasyonuyla, oy kullanımı ve sayım işlemleri sırasında faaliyet gösterecek. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda, 30 Mart Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayıp, 1 Nisan'da saat 17.00'ye kadar, yani işlemler tamamen sona erene kadar sorumluluk alanımızda tam teyakkuz halinde olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye yaşlanıyor
        Türkiye yaşlanıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Potin 2024
        Potin 2024
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Avusturya basını coştu!
        Avusturya basını coştu!
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çevre dostu tekneler deneme seferine başladı
        Diyarbakır'da çevre dostu tekneler deneme seferine başladı
        Hafif ticari aracın çarptığı otomobil manav tezgahına girdi: 1 yaralı
        Hafif ticari aracın çarptığı otomobil manav tezgahına girdi: 1 yaralı
        Prof. Dr. Satar: Biriken yağmur sularıyla sivrisineklere üreme ortamı oluşu...
        Prof. Dr. Satar: Biriken yağmur sularıyla sivrisineklere üreme ortamı oluşu...
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı
        Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı