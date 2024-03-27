Yapımı süren Silvan Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır'da Silvan Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı belirtilen açıklamada, Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaları devam eden Diyarbakır Silvan Barajı'nın, ara depolamalarıyla sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesiyle yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını, 235 bin kişiye iş imkanı, yılda 18,18 milyar lira milli ekonomiye katkı sağlanacağını bildirdi. 7,3 milyar metreküp rezervuar alanı ile GAP'ın en büyük ve önemli bileşeni olacak barajın 175,50 metre yüksekliği, 8,7 milyon metreküp hacimli gövdesiyle Türkiye ve Avrupa'nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde en yüksek barajı olduğunu aktaran Balta, şunları kaydetti: