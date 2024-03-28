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        Dicle'de hemodiyaliz ünitesi hizmete girdi

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 5 yataklı hemodiyaliz ünitesi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:36 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:36
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        Dicle'de hemodiyaliz ünitesi hizmete girdi
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        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 5 yataklı hemodiyaliz ünitesi açıldı

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dicle İlçe Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan 5 yataklı hemodiyaliz ünitesi açıldı.

        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ergani Devlet Hastanesi ve Hani Devlet Hastanesinde diyalize giren hastalar, ilçedeki diyaliz ünitesinin açılması ile tedavilerini ikamet ettikleri ilçede alma imkanına kavuştu.

        Dicle Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete başlayan hemodiyaliz ünitesinde, doktor, hemşire ve diyaliz teknikeri görev yapıyor.

        Diyetisyen ve psikoloğun da hizmet verdiği ünitede, hastaların ulaşımı hastane tarafından tahsis edilen araçla sağlanıyor.

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