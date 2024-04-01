GÜNCELLEME - Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yangın binanın çatısında hasara neden oldu.

Bu sırada yere yaklaştığı sırada düşen itfaiye personeli yaralandı. 2 itfaiye personeli ise dumandan etkilendi.

Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.