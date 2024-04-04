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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 74 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 764 şüpheliden 74'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:32 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:32
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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 74 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 764 şüpheliden 74'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucunun kaynağında kurutulması, ticareti ve kullanımının engellenmesi yönelik 1-31 Mart'ta operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda,764 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, 811 kilo 904 gram skank, 40 kilo 371 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 22 gram metamfetamin, 1353 sentetik ecza, 512 gram kokain, 5 gram eroin, 19 uyuşturucu nitelikte hap, ruhsatsız 6 tabanca ve 4 av tüfeği ile 348 fişek ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerden 74'ü, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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