Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 74 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 74'ü, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Yapılan aramalarda, 811 kilo 904 gram skank, 40 kilo 371 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 22 gram metamfetamin, 1353 sentetik ecza, 512 gram kokain, 5 gram eroin, 19 uyuşturucu nitelikte hap, ruhsatsız 6 tabanca ve 4 av tüfeği ile 348 fişek ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

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