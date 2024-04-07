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        Diyarbakır Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacak

        AYDIN ARİK - Tarihi yapıları ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden Diyarbakır'da turizm sektörü ve esnaf çifte bayram yaşamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 07.04.2024 - 12:00
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        Diyarbakır Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacak
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        AYDIN ARİK - Tarihi yapıları ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden Diyarbakır'da turizm sektörü ve esnaf çifte bayram yaşamaya hazırlanıyor.

        Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Medeniyetler Kenti" olarak tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, tarihi ve turistik mekanlarıyla Ramazan Bayramı'nda da yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu.

        Kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi surlar, İçkale Müze kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı, Zerzevan Kalesi gibi tarihi ve kültürel mekanlar, bayramda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacak.

        Yılın her dönemi ilgi gören ama en çok baharda tercih edilen kentte Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılması ve bayramın ilkbahara denk gelmesini fırsat bilen turistlerin ilgisiyle rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.

        - "Misafirlerimizi bekliyoruz"

        Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan depremlere rağmen 1 milyon 200 bin kişinin Diyarbakır'da konakladığını, bu yılki hedeflerinin ise bu sayıyı 2 milyona yükseltmek olduğunu söyledi.

        "Bayramda 35'i turizm belgeli 110 tesisimizde misafirlerimizi Diyarbakır'ımızın tarihi dokusunda ağırlamak için hazırlıklarımızı yaptık. Artık misafirlerimizi bekliyoruz." diyen Güler, bayramda doluluğun yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini aktardı.

        Güler, hem inanç hem de kültür turizmi bakımından birçok lokasyonu bulunan Diyarbakır'a herkesi davet ettiklerini belirtti.

        - "Tarihiyle kültürüyle ve gastronomisiyle gerçekten müthiş bir yer"

        TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay da son dönemlerde yapılan çalışmalarla Diyarbakır'ın popüler bir turizm merkezi haline geldiğini söyledi.

        Baturay, şöyle devam etti:

        "Daha önce yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla Mezopotamya çok ön plana çıktı. Destinasyonların ve turların son dönemde ön plana çıkmasıyla Diyarbakır çok popüler bir hal aldı ve yoğun bir talep var. Otellerdeki doluluğun yüzde 90'ları bulmasıyla turizmcilerin, esnafın yüzü gülüyor. Diyarbakır, tarihiyle kültürüyle ve gastronomisiyle gerçekten müthiş bir yer. Bayram dönemi bizim için çok olumlu geçiyor."

        - "Mevsim olarak da çok uygun bir zaman"

        Ankara'dan ilk kez Diyarbakır'a gelen Pınar Fitos, Diyarbakır'ın beklentilerinin üzerinde bir kent olduğunu söyledi.

        Diyarbakır'a bir daha gelmek istediğini dile getiren Fitos, "Mevsim olarak da çok uygun bir zaman ve herkese buraya gelmelerini öneriyorum. İnsanlar da çok misafirperver." dedi.

        İstanbul'da yaşayan Esra Demir ise Diyarbakır'a ikinci kez geldiğini anlatarak, her gelişinde kentin kültüründen, tarihinden, yemeklerinden daha çok etkilendiğini ifade etti.

        Demir, "Diyarbakır'da zaman yetmiyor. Diyarbakır'ın ve bu bölgenin mutlaka görülmesi gerekir. Bu kültürü her yerde hissedebiliyorsunuz. Tarihi değerleri zaten anlatılmaz. Umarım herkes en kısa zamanda gelip burayı ziyaret eder." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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