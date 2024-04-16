Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma ile kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlenmiş, operasyonda 4 şüpheli olayda kullanılan otomatik silahlarla yakalanmıştı.

11 Nisan'da bir kahvehane önünde meydana gelen trafik kazasından dolayı yaşanan kavgaya karışan bazı kişiler kahvehane sahibini telefonla arayarak tehdit etmiş, aynı gün akşam saatlerinde maskeli iki kişi tam otomatik silahlarla kıraathaneye girerek çevreye ateş edip kaçmıştı.

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