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        Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde girdikleri kahvehanede çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:34 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:34
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        Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde girdikleri kahvehanede çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Bağlar ilçesinde girdikleri kahvehanede çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        11 Nisan'da bir kahvehane önünde meydana gelen trafik kazasından dolayı yaşanan kavgaya karışan bazı kişiler kahvehane sahibini telefonla arayarak tehdit etmiş, aynı gün akşam saatlerinde maskeli iki kişi tam otomatik silahlarla kıraathaneye girerek çevreye ateş edip kaçmıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma ile kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlenmiş, operasyonda 4 şüpheli olayda kullanılan otomatik silahlarla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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