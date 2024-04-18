Diyarbakır'da baraj gölünde kaçak balık avcılığına yönelik denetim yapıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, baraj gölünde kaçak balık avı denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Baraj Gölünde, 1 Nisan'da başlayıp 31 Haziran'da sona erecek balık avı yasağına ilişkin denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, yaklaşık 5 bin 500 metre kaçak ve hayalet ağ ele geçirildi, canlı bulunan balıklar suya bırakıldı.