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        Diyarbakır'da ambulans helikopter parmağı kopan genç için havalandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde parmağı kopan genç, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:54
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        Diyarbakır'da ambulans helikopter parmağı kopan genç için havalandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde parmağı kopan genç, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçede ağaç budarken, sol el baş parmağını koparan 28 yaşındaki Servan Doğuş yakınları tarafından Lice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için ambulans helikopter istendi.

        İlçeden ambulans helikopterle alınan hasta, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

        Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla DÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.

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