Diyarbakır'da ortaokul öğrencileri "İngilizce Bilgi Kültür Yarışması"nda ter döktü

Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencileri arasında "İngilizce Bilgi Kültür Yarışması" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Öğrenci Etkinlikleri Dizisi Projesi kapsamında öğrencileri yabancı dil öğrenmeye teşvik etmek, takım ruhunu geliştirmek ve etkileşimi arttırmak için birçok etkinlik planlandı.

"Bizimle İngilizce Yolculuğuna Çık" parolasıyla düzenlenen yarışmaya, 3 kişilik takımlar halinde 33 okul katıldı.