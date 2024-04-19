Diyarbakır Valiliği'nden boğulmalara karşı uyarı

Diyarbakır Valiliği, sulama kanallarında boğulma vakalarına karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Malabadi Sulama Birliği Başkanlığınca işletilen Batman Sağ Sahil ve Batman Silvan sulaması ana kanallarına 22 Nisan'dan itibaren sulama suyunun bırakılacağını bildirdi.

Boğulma vakalarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Ana kanalda yaşanan boğulma olaylarının tekrarlanmaması ve herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması adına vatandaşlarımızın sulama kanallarına girmemeleri hayati önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.