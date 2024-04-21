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        Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0 mağlup olduğu maçta sahte bilet satanlar hakkında işlem

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden grup birincisi Amed Sportif Faaliyetler ile Alagöz Holding Iğdırspor karşılaşmasında 17'si sahte bilet sattıkları gerekçesiyle 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 21.04.2024 - 19:25
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        Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0 mağlup olduğu maçta sahte bilet satanlar hakkında işlem
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden grup birincisi Amed Sportif Faaliyetler ile Alagöz Holding Iğdırspor karşılaşmasında 17'si sahte bilet sattıkları gerekçesiyle 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Diyarbakır Stadyumunda ligin 36. haftasında Alagöz Holding Iğdırspor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, rakibi karşısında 2-0 mağlup oldu.

        Maç nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce stat içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

        Karşılaşmada 3 bin 500 polis ve 250 özel güvenlik personeli görev aldı.

        Karşılaşma öncesinde stat çevresinde sahte bilet satmaya çalıştıkları iddiasıyla 17 kişi, karşılaşma esnasında da genel huzuru bozan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

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