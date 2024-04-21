Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0 mağlup olduğu maçta sahte bilet satanlar hakkında işlem

Karşılaşmada 3 bin 500 polis ve 250 özel güvenlik personeli görev aldı.

Diyarbakır Stadyumunda ligin 36. haftasında Alagöz Holding Iğdırspor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, rakibi karşısında 2-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden grup birincisi Amed Sportif Faaliyetler ile Alagöz Holding Iğdırspor karşılaşmasında 17'si sahte bilet sattıkları gerekçesiyle 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

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