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        Dicle Elektrik'ten borcunu ödemeyen abonelere uyarı mektubu

        Dicle Elektrik, elektrik borcu bulunan, uzun süredir borcunu ödemeyen ve mevzuat gereği elektriğini kesmeye giden görevlileri engelleyen abonelere uyarı mektubu gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:02
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        Dicle Elektrik'ten borcunu ödemeyen abonelere uyarı mektubu
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        Dicle Elektrik, elektrik borcu bulunan, uzun süredir borcunu ödemeyen ve mevzuat gereği elektriğini kesmeye giden görevlileri engelleyen abonelere uyarı mektubu gönderdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti verildiği belirtilerek, başta Şanlıurfa ve Mardin olmak üzere tarımsal sulamada kullanılan elektrik borcunun 27 milyar lirayı aştığı, daha önce de "borcunu ödemeyen kişilere elektrik verilmeyecek" uyarısının yapıldığı anımsatıldı.

        Açıklamada, abonelere gönderilen uyarı mektubuna ilişkin şunlar kaydedildi:

        "Mektupta mevzuat gereği elektriği kesilecek olan ancak bu kesintiye kaba kuvvetle karşı koyacak olan abonelerin TCK'nin 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği duyuruldu. Elektrik borcu bulunan, uzun süredir borcunu ödemeyen ve mevzuat gereği elektriğini kesmeye giden görevlileri engelleyenlere yönelik gönderilen bu uyarı, her bir borçlu aboneye özel olarak iadeli taahhütlü mektupla yapıldı."

        Borcu bulunan abonelere gönderilen mektupta şu ifadeler yer alıyor:

        "Sayın abonemiz; aboneliğinize ait muaccel olan borçlara ilişkin olarak ekiplerimiz tarafından 18.03.2024 tarihinde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 'Zamanında ödenmeyen borçlar' başlıklı 35. maddesi hükümleri uyarınca kesme işlemi için aboneliğinizin bulunduğu sayaca gelinmiş ancak tarafınızca mukavemet gösterilmesi sebebiyle kesme işlemi gerçekleştirilememiştir. Aynı tesisat ve borca ilişkin ekiplerimiz tarafından tekrar kesme işlemi uygulanacak olup, tarafınızca mukavemet gösterilmesi halinde hakkınızda suç duyurusunda bulunacağımız konusunda tarafınıza ihtarda bulunulmuştur."

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