Doğadan toplanan taşlarla yapılan takı ve süs eşyaları teşhir mağazasında satılıyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce kurulan Yarı Değerli Taşlar Atölyesi'nde işlenen taşların satışı, Öğretmenevi'nde açılan teşhir mağazasında yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı atölyelerde birçok alanda üretim yapan Olgunlaşma Enstitüsünün bünyesinde geçen yıl açılan Yarı Değerli Taşlar Atölyesi'nde doğadan toplanan yarı değerli taşlar, takı ve süs eşyalarına dönüştürülüyor.

Atölyede kadınlar tarafından jasper, akik, yeşil kalsedon, oniks, obsidiyen, dentritli opal gibi taşlardan yapılan takı ve süs eşyaları, yeterli stokun sağlanmasıyla Öğretmenevi'nde açılan teşhir mağazasında satışa sunuluyor.

- "Ürünlerimizi her yere gönderebiliyoruz" Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, AA muhabirine, geçen yıl açılan atölyede 4 usta öğretici ve 20 kadın kursiyerleriyle ilk aşamada taşları takı ve süs eşyalarına dönüştürerek stok üretim yaptıklarını söyledi. Atölyede hazır hale getirdikleri takı ve süs eşyalarını gelire dönüştürmek için Öğretmenevi'nde açtıkları mağazada müşterilerin beğenisine sunduklarını kaydeden Yakut, ürünlerin satışına başladıklarını belirtti. Yakut, şöyle konuştu:

"Taşlarımız her ilden geliyor. Değerli taşları takıya, süs eşyalarına, tespih, boncuk gibi ürünlere dönüştürüyoruz. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde de çıkan taşlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ergani bölgemizde değişik taş örnekleri bulduk. Aynı zamanda 20 kadın da istihdam ediliyor. Bu anlamda çok mutluyuz. Ürünlerimizi sadece Diyarbakır'da satış yapılmıyor, her yere gönderebiliyoruz. Tarihi Sur içinde Yenikapı Caddesi civarında yerli ve yabancı turistlere ürünlerimizi ulaştırmak amacıyla Valilik tarafından bir mekan tahsis edilecek. Burada da bütün ziyaretçilere ürünlerimizi ulaştıracağız."