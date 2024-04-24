Diyarbakır'da kayıp çobanın bulunması için başlatılan çalışma sürüyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çoban Şeyhmus Arslan'ın bulunması için başlatılan çalışma devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan Arslan'ın (20) bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) jandarma ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Dron ve iz takip köpeği desteğiyle ekipler, köy içerisinde, kırsalında ve köyün yakınlarındaki gölette çalışmalarını yoğunlaştırdı.