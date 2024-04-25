Diyarbakır'da başına inşaat malzemesi düşen işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da çalıştığı şantiyede başına inşaat malzemesi düşen işçi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da çalıştığı şantiyede başına inşaat malzemesi düşen işçi yaşamını yitirdi.
Merkez Kayapınar ilçesinde bir firmaya ait şantiyede çalışan işçi A.A'nın üzerine iş makinesinin taşıdığı inşaat malzemesi düştü.
Şantiyede çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.A, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
İş makinesi operatörü gözaltına alındı.
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