Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.
Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Kuruçeşme Kavşağı'nda dün gece kırmızı ışıkta bekleyen otomobildeki B.D'ye (35), 17 yaşındaki oğlu S.D. tabancayla ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden B.D. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Anne B.D, sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis S.D'yi gözaltına aldı.
Durumu ağır olan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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