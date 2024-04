Terörle mücadelenin göklerdeki kahramanları "çelik kanatlar"

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde "Çelik Kanatlar" olarak adlandırılan helikopterlerin kahraman pilotları, bölgede güvenliğin tesisinde etkin görev alıyor.

Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birliklere havacılık desteği sağlamak için Türkiye'nin ilk havacılık birliği olarak 1968 yılında Diyarbakır'da kuruldu.

Hava Grup Komutanlığı olarak 1990 yılında yeniden teşkilatlandırılan birlikte görev yapan pilotlar, Sikorsky S-70, T-129 Atak, Mil Mi-17 helikopterlerle 7 gün 24 saat her mevsim ve arazi koşulunda faaliyet yürütüyor.

Zorlu coğrafyada terör örgütüne yönelik kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görevler üstlenen pilotlar aynı zamanda ülkede meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlerde ve her türlü olumsuz koşulda da çalışmalara katkı sunuyor.

Teknik personelin uçuş öncesi helikopterleri bakımını yaparak, uçuşa hazır hale getirdiğini ifade eden pilot yüzbaşı, her çelik kanatın uçuş yapacak pilotlar ve teknik ekip tarafından son kez kontrole tabi tutulduğunu aktardı.

2017'de envantere katılan T-129 Atak taarruz helikopterlerin, Jandarma Genel Komutanlığının terörle mücadele harekat kapsamında ihtiyaç duyulan "yakın hava ateş desteği", "silahlı keşif", "hava hücum harekatına himaye", "arama kurtarma helikopterlerine himaye" gibi görevleri gündüz ve gece şartlarında yerine getirerek hava desteği sağladığını belirten yüzbaşı pilot, Sikorsky S-70 helikopterlerle de gece ve gündüz şartlarında her türlü zorlu koşulda inilemez denilen yerlere iniş yaparak personel ve malzeme nakli ile terörle mücadele harekatını gerçekleştirmekte olduklarını bildirdi.

Yüzbaşı pilot, terörle mücadelenin yanı sıra ülkede meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlerde de hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalarda çok önemli görevler üstlendiklerini kaydederek, "Pilotlar olarak ne zaman, nerede, hangi hava şartlarda ve hangi görevi icra edeceğimiz belli değil. Bundan dolayı her an her türlü göreve en kısa zamanda reaksiyon gösterecek şekilde hazır bulunmak zorundayız." ifadelerini kullandı.