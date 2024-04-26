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        Diyarbakır'da 93 çiftçiye 127 ton çeltik tohumu dağıtılacak

        Diyarbakır'da 93 çiftçiye, 127 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:37
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        Diyarbakır'da 93 çiftçiye 127 ton çeltik tohumu dağıtılacak
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        Diyarbakır'da 93 çiftçiye, 127 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği sağlanacak.

        Vali Ali İhsan Su, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, Diyarbakır'da her sektörde yatırımların hızla devam ettiğini ve en önemli sektörün de tarım olduğunu söyledi.

        Çiftçilere yönelik desteklerin her yıl artarak devam ettiğini belirten Su, şunları kaydetti:

        "İlimizin 48 tescilli ürünü var. Bunlardan biri de bugün tohumunu dağıtacağımız Karacadağ pirincidir. Karacadağ pirinci, çok özel bir ürün. Sadece Karacadağ'da, bizim bölgemizde yetişen endemik bir türden bahsediyoruz. Şeker oranı düşük, protein oranı yüksek bir ürünümüz. Her yıl üreticilerimizi, çiftçilerimizi desteklemek için tohum dağıtıyoruz. Bu yıl içinde 93 çiftçimize, 7 bin 950 dekar alan için 127 ton çeltik tohumu dağıtacağız. Böylece Karacadağ pirincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında çiftçilerimize destek sunacağız. Verilen desteğin yüzde 25'i çiftçimizden, yüzde 75'ini de hibe desteği olarak biz karşılayacağız."

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu belirtti.

        Atalar, "Karacadağ pirincinin özellikleri nedeniyle 2018 yılında coğrafi işaret alınarak, ürünün tescilini gerçekleştirdik. Diyarbakır'da 115 çiftçi Karacadağ pirinci üretimini gerçekleştirmektedir. Bu yıl yine Bakanlığımız kaynaklarından ve çiftçilerimizin katkılarıyla tohum dağıtımını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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