Diyarbakır'da İtalyan öğrencinin cep telefonunun çalınmasına ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Ugolini, polislere ve Türk arkadaşlarına destek için teşekkür etti.

Yapılan incelemede başka hırsızlık olaylarına da karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı grupta yer alan Ugolini'nin arkadaşları halay çekme anında cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri inceledi ve cep telefonunun çaldığını fark etti.

Erasmus Projesi kapsamında Diyarbakır'a gelen ve tarihi Ongözlü Köprü'de halay çeken 10 kişilik İtalyan grupta bulunan Linda Ugolini (19) bir süre sonra telefonunun üzerinde olmadığını fark ederek durumu arkadaşlarına anlattı.

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