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        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle desteklerini sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:40
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        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle desteklerini sundu.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı organizasyonunda üniversite kampüsündeki DÜ Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi ününde toplanan öğrenciler Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne kadar yürüdü.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Süleyman Demirel, 7 Ekim 2023'ten bugüne İsrail'in yayılmacılığının bugün soykırım halini aldığını söyledi.

        İsrail'in aylardır çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin binlerce kişiyi katlettiğini ifade eden Demirel, binlerce kişinin de evinden, yurdundan göçe sürüklendiğini, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiğini belirtti.

        Demirel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan, dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan insanlar tarafından protesto edilmeye başlandı. Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşledi. Eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları üniversite teşkilatları olarak yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

        Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin yanında olacaklarını ifade eden Demirel, 81 ilde bulunan tüm üniversite öğrencilerini ve akademisyenleri İsrail'in saldırılarına karşı durmaya ve Gazzelilerin yanında olmaya davet ettiklerini kaydetti.

        Etkinlikte bildirinin İngilizcesi de okundu.

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