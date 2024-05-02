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        Diyarbakır'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali"

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Türkiye'nin özellikle ikinci yüzyılının sporun ve gençlerin yüzyılı olması için canla başla mücadele edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:01
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        Diyarbakır'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali"
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Türkiye'nin özellikle ikinci yüzyılının sporun ve gençlerin yüzyılı olması için canla başla mücadele edeceğiz." dedi.

        Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali" tiyatro dalında devam ediyor.

        Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 29 Nisan'da başlayan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, gençlerin bu tarz projelerde yer almasını istediklerini söyledi.

        Gençlere tavsiyelerde bulunan Eminoğlu, "Hiç çekinmeyin, öz güveniniz yüksek olsun. Bu çalışmalar içerisinde yer alın ve kendinizi sürekli geliştirin. Eskilerin tabiriyle heybemizi dolduralım. Çünkü Türkiye gençliğinin çok ileri bir seviyede olmasını istiyoruz. Türkiye'nin özellikle ikinci yüzyılının sporun ve gençlerin yüzyılı olması için canla başla mücadele edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

        Daha sonra etkinlikte, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Batman ve Mardin'den katılan öğrenciler tiyatro oyunları sahneledi.

        Bugün tamamlanacak bölge finallerinde dereceye girecek gençler Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

        Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu da katıldı.

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