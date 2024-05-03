Bakan Tekin, Diyarbakır'da lisenin açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığının, okulların ve öğretmenlerin işi değil, 86 milyonun tamamının gücü nispetinde bu sürece destek olursa başarılı olabiliriz. Bu anlamda bize destek olan hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Tekin, Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, okulu yapan Tivnikli ailesine teşekkür etti.

Geçen yıldan bugüne kadar yaklaşık 4 bin derslik yapmak üzere hayırseverlerle protokol yaptıklarını belirten Tekin, bunun ciddi bir katkı olduğunu belirtti.

Türkiye'de toplumun eğitim yatırımları konusunda çok hassas ve eğitim yatırımları konusunda desteğin olduğunu anlatan Tekin, "Eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığının, okulların ve öğretmenlerin işi değil, 86 milyonun tamamının gücü nispetinde bu sürece destek olursa başarılı olabiliriz. Bu anlamda bize destek olan hayırseverlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Hayırseverlerin desteğinin devam etmesini istediklerini aktaran Tekin, 2002 yılında başlatılan "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Mektuplar Projesi" kapsamında geçen yıl ekim ayında PTT'nin, yazılan mektupları ilgili kamu kurumlarıyla paylaştığını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığına yazılan mektupları da okuduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu: "2002 yılında öğretmenlerimizin, velilerimizin, öğrencilerimizin, eğitime gönül vermiş kişilerin kaleme aldığı duygusal satırlar bize geldi. Mektupları okudum. Çok çabuk unutuyoruz. Şöyle geriye dönüp baktığımızda, o mektupları okuduğumuzda öğretmen arkadaşlarımızın talepleri neydi biliyor musunuz, diyor ki; 'Başörtülü olduğum için öğrencilik haklarım elimden alınmaz inşallah.' Bize çok tuhaf geliyor ama bu dediğim şeyler 20 yıl önce Türkiye'de yaşanan şeyler. Bir başka öğretmenimiz, 'İnşallah 100'üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarında elektrik olur, sular akar, tuvaletler olur. Altında farelerin cirit atmadığı okullarda inşallah ders anlatırım.' diyor. Bakın bu dediğim şeyler çok eski değil. Kanıt, elimizde 20 yıl önce ilgili kişilerin yazdığı mektuplar var. Bakın bu inanılmaz, dünyanın başka bir ülkesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 40'lı rakamlardan 20'li rakamlara, 20 yılda düştü dense eğitim tarihinde devrim diye okutulacak şeyler. Ama biz çabuk unutuyoruz. Fiziki kapasite itibarıyla bunları yaptık."

Şimdi yapılan okulların çok konforlu olduğunu, şu anda okullarda internet erişiminin bulunduğunu bildiren Tekin, internet aboneliklerinin kamu bütçesine yıllık maliyetinin yaklaşık 800 milyon lira olduğunu aktardı. "Dolayısıyla bu yatırımlar gerçekten ülkeyi yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, yöneten kadronun ciddi fedakarlıkları ile sağlanabiliyor. Bu anlamda eğitim öğretim sürecine katkı veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Tekin, şu anda okulların tamamında internet erişiminin bulunduğunu bildirdi.

Her bir sınıfta akıllı tahta olduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti: "Okullarımızda internet altyapısı, internet erişim hizmeti, akıllı tahtalar var ve o tahtalarla internete bağlanıp girdiklerinde EBA üzerinden istedikleri her türlü içeriğe kendilerini yetiştirecek yazılı, görsel içeriğe sahip olabilecekleri imkanlar var. Proje okul, 2014 yılında benim önerimle hayata geçirilen bir kavram. 57 bin okulumuz var ve 57 bin okulun tamamında aynı mevzuatı ve yasal düzenlemeleri uyguluyoruz. Dolayısıyla bir bu türden bir okulumuz, bir de daha küçük, birleştirilmiş sınıflarla ders yapılan köy okulumuz var. Bu iki okulu aynı mevzuatta yönetmeye çalıştığınız zaman buradaki öğretmenlerimizi, mevcut yürüyen düzen tatmin etmiyor. Enerjileri var, katkı vermek istiyorlar ama bu katkılarını da mevzuat çerçevesinde bir düzene oturtmak gerekiyor. Onun üzerine proje okulu kavramını yasaya koyduk ve sürece dahil olmak isteyen, 'Çok katkı vermek istiyorum.' diyen öğretmen arkadaşlarımızın çalışacağı proje okulları ihdas ettik. Burası bir proje okulu. Bu okulda öğretmenlik yapan arkadaşlarımızdan özel isteğim şu, bu tür okullarda sizin bulunmanızın bir sebebi var. Sizden, bu okulları diğer okullardan ayrıştıracak, projeleri hayata geçirme beklentimiz var, arzumuz bu."

Öğretmenlerin hayata geçirmek istediği projelere destek sunduklarını söyleyen Tekin, okula değer katacak asıl kitlenin öğretmenler olduğunu, bütün öğretmenleri alkışladığını anlattı. Öğretmenlerin yaptıkları bütün yatırımları, attıkları bütün adımları anlamlı hale getirecek kişiler olduğunu aktaran Tekin, açılışı yapılan okulun hayırlı olmasını diledi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da Diyarbakır'da her alanda yapılan hizmetlerin sürdüğünü, eğitim sektöründe de çok güzel hizmetlerin gerçekleştiğini söyledi.

Abdullah Tivnikli adına yapılan okulun 24 derslikli olduğunu, okul içerisinde 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunduğunu bildiren Su, "Bu güzel hizmetin ilimize, ülkemize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm Diyarbakırlı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi. Programda, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve merhum Abdullah Tivnikli'nin oğlu Ebubekir Tivnikli de birer konuşma yaptı. Daha sonra Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi ve pansiyonunun açılışı gerçekleştirildi.