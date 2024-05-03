Diyarbakır'da okul müdürünü bıçaklayan öğrenci tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki lisede öğrenci B.A.Y'nin disiplin suçlarından dolayı okul idaresince başka bir okula gönderilmesine karar verilmiş, okuldan uzaklaştırılan öğrenci 30 Nisan'da okul bahçesinde müdür H.O'ya bıçakla saldırmıştı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki lisede öğrenim gören ve disiplin suçlarından başka bir okula gönderilmesine karar verilen B.A.Y'nin (17), 30 Nisan'da okul müdürü H.O'yu bıçakladığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.