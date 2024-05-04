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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:32
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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramında otogarda yaşanan yoğunluğu fırsat bilerek yolcu otobüslerinde cep telefonu çalan ve evlerde hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmada, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler tespit edildi.

        Ekiplerce, düzenlenen "Tırpan" adlı operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılardan birinin 10 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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