Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramında otogarda yaşanan yoğunluğu fırsat bilerek yolcu otobüslerinde cep telefonu çalan ve evlerde hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmada, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler tespit edildi.
Ekiplerce, düzenlenen "Tırpan" adlı operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan birinin 10 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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