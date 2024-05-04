Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi" çalıştayı başladı

        Diyarbakır'da düzenlenen "İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi" çalıştayı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi" çalıştayı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da düzenlenen "İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi" çalıştayı başladı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi ve Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştay, 2 gün sürecek.

        DÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bağcı, yaptığı açıklamada, çalıştay ile Arapça hazırlık eğitimi üzerine çalışmaları bulunan uzman ve araştırmacıların bir araya gelerek Arapça hazırlık eğitiminin geçmişi, bugünü ve gelecekte nerede olacağı hakkında bilgi alışverişi sağlanacaklarını söyledi.

        Öğrencileri çok iyi bir şekilde Kuran ve sünneti anlayabilecek ve Kur'an'ı yüzünden düzgün bir şekilde okuyabilecek bir seviyede yetiştirmek durumunda olduklarını ifade eden Bağcı, şöyle konuştu:

        "Bu son derece önemli. Öğrencilerimizi Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın ve dinin temel kaynaklarını anlayacak bir Arapça bilgisine sahip olmaların gerektiği bilincini mutlaka aşılamamız gerekiyor. Arapça dersleri sade bir dil olarak ele alınmamalı. Kur'an'ın ve sünnetin anlaşılmasında önemli bir araç olduğu öğrencilerimize özellikle vurgulanmalıdır."

        Çalıştaya, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belegatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahirhan Aydın konuşmacı olarak katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!

        Benzer Haberler

        TMOK'tan Diyarbakır'da kız öğrencilere spor malzemesi desteği
        TMOK'tan Diyarbakır'da kız öğrencilere spor malzemesi desteği
        Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın 10'uncusu Diyarbakır'da yapıldı
        Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın 10'uncusu Diyarbakır'da yapıldı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı
        Bakan Tekin, Diyarbakır'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na katıldı
        Bakan Tekin, Diyarbakır'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na katıldı
        Okul müdürünü bıçaklayıp kaçan eski öğrenci yakalandı
        Okul müdürünü bıçaklayıp kaçan eski öğrenci yakalandı
        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Tırpan' operasyonunda 6 kişi tutukla...
        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Tırpan' operasyonunda 6 kişi tutukla...