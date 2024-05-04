Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluğuna coşkulu kutlama

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, araçlarıyla şehirde tur attı. Kentin birçok noktasında araç yoğunluğu oluştu.

Her iki takımın birer puan aldığı karşılaşmanın sona ermesiyle Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligin 38. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Menemen Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp, grubunu şampiyon tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluğu kutladı.

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