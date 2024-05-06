Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 133 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ilçe emniyet birimlerince il genelinde geçen ay yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 438 şüpheliden 133'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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