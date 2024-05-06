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        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 133 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da polis ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 438 şüpheliden 133'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:58
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        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 133 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da polis ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 438 şüpheliden 133'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ilçe emniyet birimlerince il genelinde geçen ay yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 438 şüpheliden 133'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Öte yandan, aralarında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 196 firari de yakalandı.

        Çalışmalarda, AK-47 uzun namlulu tüfek, 117 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 33 kurusıkı tabanca, 819 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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