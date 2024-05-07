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        Diyarbakır'daki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da, haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri tahliye ya da beraat ettireceklerini söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında avukatın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:59
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        Diyarbakır'daki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da, haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri tahliye ya da beraat ettireceklerini söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında avukatın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye ile bağlantı kurduklarını iddia ederek haklarında soruşturma açılan veya yargılanan şüpheli ve sanıkları tahliye ettireceklerini, beraat kararı aldıracaklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında 1 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında avukatın da bulunduğu 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen, aralarında bir avukatın da bulunduğu 9 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma", "tehdit ve kasten yaralama" suçundan tutuklandı, 6'sı adli kontrol hükümleri olmak üzere 11 şüpheli de serbest bırakıldı.

        Operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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