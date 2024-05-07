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        Diyarbakır'da iş yerinde darbedilen kuyumcu yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iş yerinde darbedilmesi sonucu yaralanan kuyumcu, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:57
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        Diyarbakır'da iş yerinde darbedilen kuyumcu yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iş yerinde darbedilmesi sonucu yaralanan kuyumcu, tedavi altına alındı.

        Bağcılar Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten E.T, iş yerine gelen 2 kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle darbedildi.

        Saldırıda başından yaralanan E.T, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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