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        Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Diyarbakır'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:00
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        Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Diyarbakır'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle trafik bilincini artırmayı ve kazaları önlemeyi amaçlıyor.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen "Hayatla Yarışılmaz" kampanyası ile hazırlanan görseller, afişler, broşürler ve dijital billboardlar aracılığıyla kentin her köşesine taşındı.

        Bu görsellerle trafik kurallarına uymanın önemi ve dikkatli sürüşün hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor.

        Toplu taşıma araçlarında da emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalık sağlamak için çalışma başlatıldı.

        Görevliler, toplu taşıma araçlarında yolculara emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıtarak, bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

        "Yaşam Tüneli"nde de emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine yönelik eğitimler veriliyor.

        Bu eğitimlerde sürücülere ve yolculara trafik kazalarının neden olduğu mağduriyetler ve emniyet kemerinin hayat kurtarıcı rolü anlatılıyor.

        Trafik Eğitim Parkı'nda ve okullarda da trafik güvenliği ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimler yoğunlaştırıldı.

        Özellikle küçük yaştaki çocuklara trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri öğretiliyor. Bu sayede geleceğin bilinçli sürücüleri yetiştirilmeye çalışılıyor.

        Alışveriş merkezlerinde de yetişkinlere ve çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmaları için stantlar kuruldu.

        Bu stantlarda trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgiler veriliyor.

        Ayrıca, trafik güvenliği temalı çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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