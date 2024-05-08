Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile "başkasına bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 15 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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