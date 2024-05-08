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        Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:26
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        Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile "başkasına bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 15 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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